ＪＲＡは１月７日、２２年の関東オークス・Ｊｐｎ２など、ダートグレード競走を５勝したグランブリッジ（牝７歳、栗東・新谷功一厩舎、父シニスターミニスター）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道安平町の追分ファームで繁殖牝馬となる。同馬は２１年９月にデビュー（７着）。３戦目の小倉ダート１７００メートルで勝ち上がり、３歳時の関東オークスで重賞初制覇をした。２２年から２４年のＪＢＣレディ