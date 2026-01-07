通貨オプションボラティリティードル円１週間７．２４％と落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.245.775.306.41 1MO7.785.286.386.08 3MO8.345.437.016.30 6MO8.735.697.596.75 9MO8.935.917.947.09 1YR9.046.108.157.31 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.058.326.59 1MO7.0