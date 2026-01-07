【新華社牡丹江1月7日】中国黒竜江省牡丹江市西安区でこのほど、農村雪上サッカーシリーズ大会が開幕した。同省でこの冬行われているウインタースポーツイベント「氷超（黒竜江省氷雪運動スーパーリーグ）」の一環としての開催で、大会は来年2月まで開かれ、河北省や遼寧省、吉林省などから100チーム以上、千人近い選手が集結して競い合う。貴州省の農村アマチュアサッカーリーグ「村超」の強豪チームも、牡丹江の地元チームや