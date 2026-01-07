歌手の浜崎あゆみ（47）が、激変した姿を公開し、ファンから驚きの声が寄せられている。【映像】浜崎あゆみの激変した姿（複数カット）これまでにもInstagramで、2人の息子との七五三ショットやライブリハーサル中の動画など、プライベートから仕事まで日常の様子を発信してきた浜崎。2025年12月16日にはストーリーズで、ダンサーから「たぬきみたいな顔になってるけど大丈夫？」と言われたスタジオでの写真を公開し、「たぬき