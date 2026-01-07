1980年代カルチャーとSFホラーを融合させ、世界的ムーブメントを巻き起こしてきた、Netflixの大ヒットドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス』が、元日配信のシーズン5の最終話をもってついに完結した。【動画】『ストレンジャー・シングス』公式ドキュメンタリー予告編最終話は、元日の1日だけでNetflix史上最多となる視聴数を記録。12月29日〜1月4日週に3130万ビューを獲得し、Netflix週間グローバルTOP10（英語シリーズ