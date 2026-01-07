女優の原日出子（66）が７日、自身のインスタグラムを更新し、手作りの七草がゆを披露した。「今日は 七草粥」と書き出すと、土鍋でかゆを煮込む動画をアップ。続けて七草がゆ、梅干しやいくら、じゃこが並んだ食卓のショットも投稿し、「松も明けて お正月気分も今日までです。七草で お腹も 心も整えて新しい年のこと初め…さあ 何から 始めましょうか…今年もいっぱい ワクワク楽しいことしたいなぁ〜」とつづった。ハッ