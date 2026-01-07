地球は「水の惑星」と表現されることもありますが、質量全体に対する水の比率は決して高くはありません。これまでに6000個以上が確認されている太陽系外惑星に目を向けると、その中には表面全体が深い海に覆われている可能性が指摘されているものもあります。東京大学宇宙線研究所の澤田涼特任研究員（※研究当時は同大学の大学院総合文化研究科）を筆頭とする研究チームは、超新星爆発に由来する宇宙線が地球の水の量を左右したプ