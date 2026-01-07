東京VのMF新井悠太（22）が今季は金髪で勝負する。昨季はプロ1年目で＜左ウイングバックやシャドーで37試合に出場、J1残留に貢献した。「チームから何を求められているか、自分の力だけでなく、回りのおかげで1年間戦えた。ポジションは途中で何度か変わったが、自分のやるべきことはブレずにやれた」と振りかえる。今季は「目に見える結果にはこだわりたい。ゴールやアシストで、起点だけでなく結果で」と頼もしい。今季は背