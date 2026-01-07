JR東日本は、昨年度の「利用者が特に少なかった路線・区間」やその収支などを公表しました。花輪線では100円の収入を得るために1万80円の経費がかかっている区間もありました。JR東日本は昨年度、特に利用者が少なかった36路線71区間を公表しました。県内を通る6路線11区間も公表の対象となっています。それによりますと花輪線の鹿角花輪と岩手の荒屋新町の区間は、経費に対する収入の割合＝収支率が最も低く100円の収入を得るため