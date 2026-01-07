先月、12月1日時点の秋田県の人口は、前の月と比べて約1,100人減りました。この1年間では1万7,200人余りの減少です。県のまとめによりますと11月の1か月間で、県内では265人が生まれ1,327人が死亡しました。1,062人の自然減です。また、11月に県内に転入した人は601人、県外に転出した人は637人で、36人の社会減でした。これにより、先月1日時点の県人口は11月と比べて1,098人減って87万6,671人となっています。この1年間では自然