1月7日、愛知県代表のJ,sphereは「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」準決勝で京都精華学園中学校（京都府）に最終スコア52－72で敗れた。これまでのチームの最高成績は3位。初の決勝進出をかけて2連覇中の女王に挑んだが、その牙城を崩せなかった。 京都精華学園には終始インサイドで主導権を握られ、190センチのアニボグ ジェニファ&#1