1月7日（現地時間6日、日付は以下同）。NBAは、昨年12月18日からスタートした「NBAオールスターゲーム2026」ファン投票の途中経過第二弾を発表した。 全体トップは前回と変わらず、ウェスタン・カンファレンスのルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）で222万9811票。イースタン・カンファレンスではヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が209万2284