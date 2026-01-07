今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米１２月ＡＤＰ雇用統計など重要経済指標の結果に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円００～１５６円９０銭。 今晩は米１２月ＡＤＰ雇用統計と米１２月ＩＳＭ非製造業景況指数、米１１月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数が発表される。ＡＤＰ雇用統計は５．０万人増（１１月は３．２万人減）、ＩＳＭ非製造業景況指数は５２．２（同５２．６）、ＪＯ