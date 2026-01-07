ジェフユナイテッド千葉は7日、MF田口泰士(34)との契約を更新し、新シーズンもプレーすることが決まったと発表した。田口は流通経済大柏高から名古屋グランパス、ジュビロ磐田と渡り歩き、2020年から千葉に所属。昨季は公式戦33試合の出場で1ゴールを記録し、17年ぶりのJ1復帰に貢献した。クラブ公式サイトを通じ、「2025シーズンもたくさんの熱い最高の応援をありがとうございました。皆さんと共にJ1復帰という目標を達成す
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
- 2. 山口一郎 紅白で怒られていた
- 3. 違法サイト視聴のゆゆうた 活休
- 4. ウマ娘グッズに「人の耳」謝罪
- 5. 大分ひき逃げ 情報提供1.2万件超
- 6. UFOか 日本各地で「光の列」目撃
- 7. 「子離れできない親」特集に戦慄
- 8. 原子力規制庁スマホ 中国で紛失
- 9. 横浜の眼科が突然閉院 相談続出
- 10. カット690円 散髪してみた結果
- 1. 大分ひき逃げ 情報提供1.2万件超
- 2. UFOか 日本各地で「光の列」目撃
- 3. 原子力規制庁スマホ 中国で紛失
- 4. カット690円 散髪してみた結果
- 5. 横浜の眼科が突然閉院 相談続出
- 6. 消防職員が男児を首絞めビンタか
- 7. 佳子さま 一般参賀での「異変」
- 8. 小泉氏「人殺し練習」の声に言及
- 9. スキー場で意識なし 男性が死亡
- 10. キックボードで警察署へ 男逮捕
- 1. 小野田氏「男装スタイル」の理由
- 2. 店のテーブルにネズミ 動画拡散
- 3. 50万人赤ちゃん消えた…過熱報道
- 4. U.F.O.抑えカップ焼きそばNo.1に
- 5. 知らないとヤバい最強の虫歯予防
- 6. こども庁主催イベ ママタレ敬遠?
- 7. 橋下氏 朝日新聞記事に問題提起
- 8. 中居「素人解説」の汚名返上か
- 9. 丸亀初「シェイクうどん」が登場
- 10. 住職が性暴力 驚愕の音声データ
- 1. 中国人観光客減少で日本に変化?
- 2. 空自機が中国軍の「怪鳥」を激写
- 3. ベネズエラ産原油を「横取り」か
- 4. 国際詐欺組織TOP拘束 カンボジア
- 5. 「出演中」に29歳で死去…4年前
- 6. グリーンランド領有 選択肢の1つ
- 7. 中国で留学生の「帰国ラッシュ」が加速、その背後にある現実とは―中国メディア
- 8. 韓国で邦人格闘家が引っ張りだこ
- 9. 日中関係 さらに悪化させる措置
- 10. 万博担当 娘に「オーサカ」命名
- 1. ネズミ出没の焼肉店 対応を報告
- 2. バルミューダ失速 致命的な原因
- 3. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
- 4. ベネズエラ介入 世界で何が?
- 5. 丸亀製麺 一部商品の価格を改定
- 6. イオン ツルハHDへのTOBが成立
- 7. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 8. 浜岡原発 再稼働への審査白紙へ
- 9. コメダ 珈琲所のプリンを販売へ
- 10. セガ創始者の1人が死去 95歳
- 1. Amazonの初売り 売れ筋商品は?
- 2. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
- 3. 「Mac Fan」定期刊行を終了へ
- 4. BAKUNEがAmazonで最大20%OFFに
- 5. グンゼの綿インナーが最大37%OFF
- 6. Pixel Watch 4に新たな機能追加
- 7. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 8. Ankerの定番商品が最大33%OFFに
- 9. AmazonがAI用途に最適なNVIDIA H200 GPU搭載インスタンスを約15％値上げ
- 10. 家事を全部引き受けてくれる“お手伝いロボット”が誕生！ CESのLGブースは驚き満載
- 11. 決済サービス「楽天ペイ」のコード払いおよびQR払い、セルフ払いにおける楽天キャッシュでの支払いのポイント還元率が3月1日より最大1％に改悪
- 12. 10秒で熟成感ある風味に変わる。安価なワインもこのマドラーでかき混ぜるだけ
- 13. 2008年6月20日のヘッドラインニュース
- 14. 不法侵入容疑でサンタ逮捕！ 都心で「クリスマス」号外出る
- 15. 【トレビアン動画】少女がほぼ全裸でニコニコ動画で踊る!?
- 16. 肌触りが心地よい！防水海外ケータイ「T002」【09夏ケータイ au編】
- 17. 2009年最も夢を叶えた有名人のランキングを発表
- 18. 【名盤クロニクル】ギタースタイルの新境地 ストレイ・キャッツ「涙のラナウェイ・ボーイ」
- 19. 【名盤クロニクル】2年連続マーラー・イヤーに聴くこの1枚 テンシュテット指揮 マーラー「復活」
- 20. ChromeでQRコードが読めるワザ
- 1. 【ソフトバンク】越年更改の松本裕樹 大幅昇給１・８億円でサイン「しっかり上げてもらった」
- 2. 前田大然に人種差別的な暴言か
- 3. 「モコパンチ炸裂」「ネコパンチ２号かよ汗」単勝１０９倍１０番人気馬の激走にネット沸く 浦和１１Ｒ ・ニューイヤーＣ
- 4. 岡本和真の入団理由 ファン虜
- 5. 浜辺美波が体調不良 体が水拒否
- 6. ブルズが河村勇輝と再び2WAY契約
- 7. フィーゴ氏 日本を満喫していた
- 8. 横綱の安青錦 化粧まわし披露
- 9. NBA河村勇輝の再契約に大反響
- 10. 戦力外2人が異国の地で現役続行
- 11. 岡本 本拠地の特性に悩まされる?
- 12. 元AKB48佐藤栞、デジタル写真集発売！「キラフォレ」リーダーとして再始動した彼女の今
- 13. 岡本入団で「米が世界の中心…」
- 14. 村上の2倍 岡本に値段ついたワケ
- 15. 箱根駅伝で「洛南OB強すぎ!」
- 16. 前田日明 愛弟子・朝倉未来の壮絶ＴＫＯ負けに見解「反応が悪くなってる」復活の条件は「選手一本で鍛える生活をやったら」
- 17. 孤独に耐えられず…… 元ニューカッスルMFシェルヴェイがトルコ時代に睡眠薬に依存していたと明かす
- 18. J2昇格貢献したのに…契約満了
- 19. プロ野球FA 決まらぬ3人の行方は
- 20. 選手層はアフリカ最強クラスなのに…… AFCON優勝候補筆頭のモロッコ代表監督に戦い方が退屈と批判の声「耐え難い現実主義な戦い方をさせられている」
- 1. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
- 2. 山口一郎 紅白で怒られていた
- 3. 違法サイト視聴のゆゆうた 活休
- 4. ウマ娘グッズに「人の耳」謝罪
- 5. 「子離れできない親」特集に戦慄
- 6. 太田光 紅白の有吉は「気の毒」
- 7. 團十郎の長女&長男 治療を受ける
- 8. 恋人が信じる中居氏の「無実」
- 9. 格闘家の木村ミノル 結婚を発表
- 10. 盲目芸人・濱田 駅で意識を失う
- 1. しまむら 冬の神パンツを発見
- 2. 性行為がない 夫は過去にうつ病
- 3. UNIQLOとDAISO 暖かい靴下どっち
- 4. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
- 5. 東京ばな奈 ディズニースイーツ
- 6. 仕事相手がいいと思うメールとは
- 7. 190円 吉田羊も愛用の便利グッズ
- 8. 10年ぶりグラビアで「ムキムキ」
- 9. 好きなバッグの色はどれ？「あなたの欲張り度」がわかる【心理テスト】
- 10. キュレルとUVセラムで叶える、ゆらがない潤い透明感スキンケア
- 11. 冬ならではミスドの贅沢な一品
- 12. ラケットスポーツ 日本への変化
- 13. 掃除や収納 主婦の100均活用術
- 14. 【しまむら】シンプルニットをおしゃれに着こなすには？着回しコーデ術を解説
- 15. 17億で会社を売却、不倫騒動、芸能界引退…AKB48「元祖・神7」の20年後。紅白出演の5人と“出演しなかった”2人の今
- 16. ワークマン 雨の日も活躍ブーツ
- 17. 12星座【変態】ランキング 蟹座はいじめられるのが大好きなドM！
- 18. 黒髪ロングが大人可愛い♡前髪ありなし、スタイル別まとめ
- 19. 金曜夜、女から来る「会いたい♡」LINEの真意とは？予測不能な女心に踊らされる男たち
- 20. タピオカや台湾スイーツを楽しめる〈台湾甜商店〉の旗艦店が表参道にオープン！