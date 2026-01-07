ジェフユナイテッド千葉は7日、MF田口泰士(34)との契約を更新し、新シーズンもプレーすることが決まったと発表した。田口は流通経済大柏高から名古屋グランパス、ジュビロ磐田と渡り歩き、2020年から千葉に所属。昨季は公式戦33試合の出場で1ゴールを記録し、17年ぶりのJ1復帰に貢献した。クラブ公式サイトを通じ、「2025シーズンもたくさんの熱い最高の応援をありがとうございました。皆さんと共にJ1復帰という目標を達成す