清水エスパルスは7日、2026シーズンのトップチームスタッフ新体制および選手背番号を発表した。清水は昨季J1リーグ戦で14位。秋葉忠宏前監督に代わり、今季から吉田孝行監督(←神戸)が指揮を執る。背番号に関しては、MFマテウス・ブエノが98番から10番、MF宇野禅斗が36番から6番に変更。新戦力ではMF井上健太(←横浜FM)が8番、復帰加入のFWオ・セフン(←町田)が9番、DF本多勇喜(←神戸)が前所属と同じ15番を着ける。また、昨