FC琉球は7日、FC琉球U-18のFWマギージェラニー蓮(17)とプロ契約を締結するとともに、RB大宮アルディージャへの完全移籍が決定したと発表した。マギーは日本とアメリカにルーツを持ち、昨年にはU-17日本代表としてU-17ワールドカップに出場。大宮の公式サイトを通じ、「新しい環境は挑戦になりますが、覚悟を持って決断しました。これまで培ってきた自分の強みを発揮し、RB大宮アルディージャの勝利に貢献できるよう全力でプレ