湘南ベルマーレは7日、2025シーズン限りで契約満了となったMF茨田陽生(34)の移籍先がクリアソン新宿(JFL)に決まったと発表した。千葉県出身の茨田は柏レイソルのアカデミーで育ち、2010年にトップチーム昇格。その後、大宮アルディージャ(現RB大宮アルディージャ)でのプレーを経て、2020年に湘南へ完全移籍した。2025シーズンは公式戦33試合に出場。昨年11月に契約満了が発表されていた。茨田はクリアソン新宿の公式サイトを