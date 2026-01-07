■撮影時の綱の心境も明かされる 映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』公式SNSにて、綱啓永とBE:FIRST JUNON（ジュノン）とのツーショット写真が公開された。 【写真】綱啓永とJUNONの“写ルンです”自撮りなどふたりのオフショット①～③ 綱撮影の写真であることが明かされており、「自分的にはJUNONは他のみんなより距離が近いと思って、頑張ってツーショット撮りに行った瞬間です。