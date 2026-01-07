1月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは231銘柄。東証終値比で上昇は102銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は55銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは18銘柄だった。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は20円高となっている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキング