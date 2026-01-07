卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」は7日、女子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング9位の伊藤美誠（スターツ）は、同15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）と対戦する。 ■勝利者は欧州の難敵と激突へ ドーハで開催される2026年最初のWTTチャンピオンズ。世界ランキング上位の選手がそろう日本女子の躍進に期待が高まる。中でも注目を集めるのが、1回戦で実現する日本人対決である。第8