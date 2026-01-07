JR東海とJR西日本は、東海道・山陽新幹線（東京〜博多間）「のぞみ」号について、9月のシルバーウィーク期間も全席指定席として運行することを発表しました。「のぞみ」号については、すでに利用が集中するゴールデンウィークやお盆、年末年始で、自由席を設けず、全席指定席での運行としていますが、2026年度は9月18日（金）から23日（水・祝）にも期間を拡大するということです。JR東海とJR西日本は、予定が決まり次第、早め