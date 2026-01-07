オリックスの新入団１０選手が７日、大阪・舞洲の選手寮「青濤館」に入寮した。ドラフト１位・藤川敦也投手（延岡学園）は「やっとプロ野球の世界世界に入れたなと思ってます」と実感を込めた。この日は高校の同級生のメッセージが記されたＴシャツを持参して「つらい時に見たい」と話した。また、ドラフト２位の森陽樹投手（大阪桐蔭）は「１年目はしっかり体を作って３、４年目くらいにはローテションに」と目標を掲げた。