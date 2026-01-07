将棋の第11期叡王戦の挑戦者を決める本戦が7日、東西の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）は村山慈明八段（41）を下し、準々決勝進出を決めた。現在の叡王は伊藤匠2冠（23）。永瀬は新年初の公式戦。11日に静岡県掛川市で開幕するALSOK杯第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）では藤井王将への2期連続挑戦が決まっている。