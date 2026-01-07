巨人の育成ドラフト4位・河野優作投手（22＝愛知学院大）が7日、川崎市のジャイアンツ寮に入寮。人気漫画「ドラゴンボール」の孫悟空のフィギュアを持参した。大学の友人から「悟空みたいに強くなれ」とプレゼントされ、「小さい頃から好きで見ていた。うれしかった」と笑顔。切れある直球を武器とする変則左腕の好きなキャラは「一番かっこいい」と孫悟空の父のバーダック。スーパーサイヤ人に「小学校のときはマジでなれると