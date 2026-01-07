巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手＝沖縄電力＝が７日、川崎市内のジャイアンツ寮に入寮。道中で初体験した“関東の壁”を笑顔で明かした。沖縄県出身の小浜にとって、入寮は珍道中となった。年末年始は沖縄県で練習に励み、この日に羽田空港へ到着。「思ったよりも寒くないな」が最初の感想で、初めて購入したというコートやヒートテックに身を包んでスタートを切ったはずだった。だが、苦難が始まったのはここから。こみ