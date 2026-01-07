世界最大級のテクノロジーの見本市「CES」が6日、アメリカ・ラスベガスで開幕しました。CESには世界中から4000以上の企業や団体が出展し、2026年はほとんどの企業がAI（人工知能）を活用した商品やサービスを前面に打ち出しています。アメリカ企業が開発したAI搭載の“植木鉢”は、植物の種類を設定するだけで、AIが温度や湿度、光や水やりまで自動でコントロールしてくれます。一方、別の企業が発表した「AI試験監督」は、WEBテス