2026年が幕を開けた。新たな気持ちで新年を迎えた人もいれば、憂鬱な仕事始めや新学期を迎えた人もいるだろう。そんな年始の空気を爽快に吹き飛ばしてくれる映画が、今月末に公開される。スティーヴン・キングの原作をエドガー・ライト監督が映画化した『ランニング・マン』だ。主人公のベン・リチャーズ（グレン・パウエル）が病気の娘を救うために挑むのは、“一度捕まれば即死亡”という過酷なルールが適用されるデスゲーム「