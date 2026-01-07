2026年2月5日に発売を予定している『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』（Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows）の無料体験版「旅のはじまり先行プレイ版」が、本日7日より配信開始となった。【動画】『ドラゴンクエストVII Reimagined』のオープニング映像本作は、2000年に発売された『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』を人形のような温かみ