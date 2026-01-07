Ｊ１町田は７日、東京・町田市内で２０２６年を始動した。初日は１時間ほど汗を流した。ＤＦ望月ヘンリー海輝（２４）は「コンスタントに試合に出るのが今年の目標。波のない選手になっていきたい」と、新年の誓いを立てた。昨季序盤は出場機会がない時期があったが、４月終盤以降は先発に定着。持ち味の高さとスピードを生かしたプレーでチームを引っ張り、天皇杯優勝に貢献した。右ウィングバックでの起用が多かったが、シー