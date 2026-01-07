メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の桑名市総合医療センターで、患者を取り違えて輸血するミスがあったことがわかりました。 センターによりますと、去年10月31日、入院中の90代女性患者の採血をしようとしたところ、誤って同じ部屋に入院していた80代女性患者の採血を行いました。 この採血検査の結果から医師が輸血が必要だと判断し、看護師が90代女性に輸血しました。 翌日、90代女性の血液の数値に