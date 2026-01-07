Ｊ１町田は７日、東京・町田市内で２０２６年を始動した。期限付き移籍先の神戸からの復帰がこの日に発表されたＦＷエリキ（３１）は、初日からチームに合流。「休み期間はいい準備をしてきた。２０２３シーズンからここではいい思い出があるので、まだこれからいい思い出をつくっていきたい」と白い歯を輝かせた。昨年３月に神戸へ期限付きで移籍すると、新天地ですぐに主力として定着。２９試合で９得点４アシストを記録した