箱根駅伝で3連覇を果たした青学大の6区ランナーとして力走した石川浩輝（1年）が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。大会中に行方不明になっていた手袋が戻ってきたことを報告した。 【写真】無事に届いた手袋&お手紙温かすぎる文章！ 石川は1年生ながら、復路のスタート・6区を任された。往路の劇的優勝から引き続き、見事1位を守り切ってたすきをつなぎ、青学史上2度目の総合3連覇に大きく貢献