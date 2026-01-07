ユー・ディーから、ウコンのサプリメント「ファラオの宴」が登場。新年会や仕事始めの会食が続き、疲れが出やすい時期のニーズに応える商品として展開されます。 ユー・ディー「ファラオの宴」 販売サイト：メディカルウェブステーションURL：https://mebst.jp/hospital_direct.html?hospital_id=ZGbmQ8aA 「ファラオの宴」は、ターメリックに含まれるクルクミノイドに注目し開発されたサプリメント。厳選し