NPO法人森づくりフォーラムは、株式会社農林中金総合研究所と公益社団法人国土緑化推進機構との共催で、2026年1月29日(木)に「森林保全とネイチャーポジティブ」をテーマにしたイベントを開催します。企業が日本国内の森林保全と関わり、実践的な取り組みを進めるためのヒントや、企業と地域の価値共創によるアクションについて議論するシンポジウムです。 森づくりフォーラム「企業と地域の価値共創」イベント イ