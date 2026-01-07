【新華社昆明1月7日】中国雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州の各地で、ハニ族に伝わる「嘎湯帕（ガタンパ）祭」が相次いで行わている。ガタンパ祭は旧年を送り新年を迎え、万物が生まれ変わる願いが込められ、ハニ族にとって重要な伝統行事となっている。祭りの期間中、晴れ着に身を包んだ若者らが竹筒で地面をたたいて音を鳴らし、牛の角笛を吹いて来訪者を出迎える。人々は竹竿舞（バンブーダンス）