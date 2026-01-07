俳優成宮寛貴（43）が7日、都内で舞台「サド侯爵夫人」（8日から、東京・紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYAなど）初日前会見に出席した。同作は三島由紀夫の名作。18世紀のフランスを舞台に、投獄された侯爵の夫人、ルネ（成宮）と、対立する女性たちの姿を描く。演出は宮本亞門氏（68）が務め、東出昌大（37）三浦涼介（38）ら男性キャストのみで上演する。舞台出演は12年ぶりで、宮本氏の作品に出演するのは25年ぶり。「いろい