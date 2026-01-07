きょう午後、山形市の市道で乗用車がガードレールに衝突する事故があり、運転手の女性が意識不明の重体で病院に搬送されました。 【画像】事故現場 警察は、病気の可能性なども含めて事故の原因を詳しく調べています。 警察や消防によりますと、きょう午後１時５０分ごろ、山形市緑町の市道で、通行人から「ガードレールに車がぶつかっている」と１１０番通報がありました。 ガードレール