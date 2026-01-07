8日（木）の日本海側は広く雪が降り、北日本や北陸の山沿いで雪の量が多くなるでしょう。北陸から山陰の平地も、冷たい雨や雪の降る所が多くなりそうです。とくに午前中は雷を伴う所があるので、落雷や突風に注意が必要です。昼間の気温は東京など関東は例外的に7日（水）より高めですが、午後は風の冷たさの方が勝ってくると思われます。服装は、朝の寒さに合わせた方が無難だといえます。東京都心の最低気温は、0℃台まで下がる