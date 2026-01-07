この記事の画像を見るどーーーぞ！美味しそうなアイスクリーム……と思ったら、このアイスクリーム、どんどんのびーる!? kodomoe編集部が2023年に開催した「しかけえほんアイデアコンテスト」のグランプリを原案とした蛇腹しかけ絵本『どーーーぞ！』（白泉社）。作・絵はコドモエのずかんシリーズでおなじみの大森裕子さんが手がけています。見た目は普通の絵本だけれど、おだんごやおでん、ハンバーガーを上に引っ張ると、