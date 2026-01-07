セイコーウオッチは、＜キングセイコー＞＜セイコー プロスペックス＞＜セイコー プレザージュ＞＜セイコー アストロン＞から、セイコー創業145周年を記念した限定モデルを4種、2月6日から発売する。セイコーは、1881年の創業以来、時計を社会課題のソリューションの一つと考え、「常に時代の一歩先を行く」という創業者・服部金太郎の信条を貫き、革新を続けてきた。金太郎は、21歳であった1881年に、輸入時計の販売と修繕を主な