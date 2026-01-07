「ホワイトショコラが香るフルーツアフタヌーンティー」イメージ開業110周年を迎えた東京ステーションホテルは、ロビーラウンジにおいてホワイトチョコレートの心地よい甘さに、いちごや柑橘のみずみずしい果実が繊細に重なり合うアフタヌーンティーを2月19日から提供する。素材の持ち味を丁寧に引き出したスイーツは、目にも華やかで、冬から春へと移ろう季節にふさわしいセレクション。伝統的なフランス菓子から、ホテルならでは