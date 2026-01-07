届いた年賀状の山を前に羽子板を持って喜ぶ「ひこにゃん」＝7日午後、滋賀県彦根市役所滋賀県彦根市は7日、市のキャラクター「ひこにゃん」宛てに1万3220通の年賀状が届いたと発表した。全ての都道府県と、欧米や中国など5カ国・地域から届き、ひこにゃんは鈴を鳴らして喜んだ。1万通を超えるのは17年連続。ひこにゃんは市役所でのお披露目会で、机に並べられた年賀状を前に感激した様子でじっくり眺めた。誕生から20周年を迎