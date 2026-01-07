白血病を公表したタレントでモデルのネイボール（35）が7日までに自身のブログを更新。現在の体調について赤裸々に打ち明けた。「要精密検査」と題したブログを投稿。「最近、副作用の影響で体調があまり良くありません」と現在の体調を明かし、「それとは別に、普通に体調が悪い日も増えてきた気がしています」とつづった。「先生にも“もしかしたら身体に何か異常があるかもしれない”と言われ、今日は朝から病院に来て、