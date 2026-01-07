中部電力浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の「基準地震動」の算定に関わるデータを、中部電が意図的に操作していた問題で、原子力規制委員会は７日午前の定例会合で、同原発への審査の停止措置を継続する方針を確認した。１４日に開く次回の定例会合で、審査の取り扱いや同原発への検査を実施するかなど、詳細な対応を正式に決める。７日の会合では、規制委事務局の原子力規制庁担当者から、中部電が耐震設計の目安となる最