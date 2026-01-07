ノルディックスキー・ジャンプ女子の小林諭果＝2021年10月ノルディックスキー・ジャンプ女子の小林諭果（31）が今季限りで引退すると7日、所属先のCHINTAIが発表した。岩手県出身。兄の潤志郎（Wynn.）と弟の陵侑（チームROY）はワールドカップ（W杯）で活躍している。小林諭は所属先を通じ「これからも自分らしく、新たな道に挑戦していきたい」との談話を出した。