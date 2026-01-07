社会人野球のジェイプロジェクトは7日、元巨人の二岡智宏新監督が愛知県半田市内で行われた練習で初指導した。初対面した選手31人との会話は最小限に抑え、初日はコーチが考えた練習を見守ることに徹した。「目標や志を高く持ってやってほしい。強いチームが勝つとは思っていない。勝った方が強い。その中で一発勝負というところを選手にどう伝えていくか。自分自身もいろいろと経験をし、感じながらやっていきます」巨人