将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が1月7日、第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦で山崎隆之九段（44）に勝利。ベスト8に進出し、叡王位奪還へ向けて前進した。次戦では、千田翔太八段（31）と対戦する。【映像】藤井六冠が新年初勝利を飾った瞬間大阪府高槻市の関西将棋会館を舞台に争われた注目の一戦で、若き絶対王者が新年初勝利を飾った。藤井竜王・名人は、2024年の叡王戦五番勝負で同学年の挑戦者