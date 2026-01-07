アメリカの連邦議会襲撃事件から5年となる6日、トランプ大統領の支持者らが首都で抗議の声を上げました。トランプ大統領は2025年1月の就任初日に、事件で起訴された約1600人の受刑者に恩赦と減刑を与えました。襲撃事件から5年となる6日、首都ワシントンで開かれた集会には、恩赦を受けた元極右団体の幹部も参加し、トランプ氏の支持者らとともに事件現場となった議会前まで行進しました。一方、ホワイトハウスは6日、連邦議会襲撃