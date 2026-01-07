794年から1869年まで、京都は1000年以上にわたって日本の都であり続けた。作家の康熙奉さんは「渡来系の秦氏一族は高い技術力を持ち、原野だった京都の農地開拓に貢献した。『千年の都』の誕生には、秦氏のような渡来系の人々の力が欠かせなかった」という――。（第1回）※本稿は、康熙奉『日韓の古代史にはどんな謎があるのか』（星海社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／FotoGraphik※写真はイメージです -