団体ツアーに同行する添乗員は、旅行の仕切りだけでなくトラブル対応のプロでもある。日本一の添乗員を決める「ツアーコンダクター・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリを受賞した大矢千尋さん（読売旅行所属）はクレームを受けた際、「決してお客さまの言葉の否定からは入らない」という。トラブル対応の鉄則を、ジャーナリストの坂元隆さんが聞いた――。筆者撮影読売旅行で添乗員を務める大矢千尋さん。日本一の添乗員を決める